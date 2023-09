La Tina del rock - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Tina del rock. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TURNER

Significato/Curiosita : La tina del rock

tina fey, nata elizabeth stamatina fey (upper darby, 18 maggio 1970), è un'attrice, autrice televisiva e comica statunitense. è vincitrice di tre golden... Tina turner, pseudonimo di anna mae bullock (brownsville, 26 novembre 1939 – küsnacht, 24 maggio 2023), è stata una cantante statunitense naturalizzata... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 settembre 2023

