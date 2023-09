Raccolgono i capelli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Raccolgono i capelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TRECCE

Significato/Curiosita : Raccolgono i capelli

Quadro; i tre nella zona centrale sembrano ignorare la situazione mentre altri tre amorini sono attorno alla ninfa: due le raccolgono i capelli mentre... Minimizzare l'effetto pelle. trecce piatte vengono usate anche per collegare grandi componenti tra loro (messa a terra). la treccia è usata anche per creare... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Raccolgono i capelli : raccolgono; capelli; raccolgono il nettare; raccolgono attività e passività di un impresa; Si raccolgono in fascine; Si raccolgono tra i rovi; Terreno in cui si raccolgono preziosi tuberi; Ha la chioma ma non i capelli ; La branca della medicina che studia i capelli ; L asciugacapelli elettrico; Può schiarire i capelli ; Ciocche di capelli o d erba;

Cerca altre Definizioni