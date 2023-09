Prostrato dal dolore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prostrato dal dolore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : AFFRANTO

Significato/Curiosita : Prostrato dal dolore

Il dolore per il resto della sua vita. bloch in seguito ricordò che: "in tutta la mia carriera, non ho mai visto nessuno così prostrato dal dolore come... «è la satira efferata al bell'attore stanco, affranto, compunto, vuoto senza orrore di sé stesso.» aiuto ettore petrolini (1884—1936) (info file) «gastone»...