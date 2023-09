Non han valore a briscola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non han valore a briscola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SCARTINE

Significato/Curiosita : Non han valore a briscola

Che fanno uso di mazzi di carte tradizionali (per esempio da briscola o da ramino), bensì a quei giochi che utilizzano mazzi di carte appositamente progettati... Sull'uso delle fonti. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. scartino, detto anche quintina, è un gioco che si effettua con le carte napoletane... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 settembre 2023

