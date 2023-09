Lunghe parentesi storiche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lunghe parentesi storiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ERE

Significato/Curiosita : Lunghe parentesi storiche

Conobbe poi la controriforma, il barocco e il neoclassicismo. dopo la parentesi napoleonica, gli italiani lottarono per l'unificazione e l'indipendenza... Suddivisa in ere glaciali ed ere interglaciali, a seconda dell'esistenza o meno di ghiacci sulla superficie terrestre. in particolare, le ere glaciali sono... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 settembre 2023

