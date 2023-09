Il golfo greco della battaglia di Ixpanto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il golfo greco della battaglia di Ixpanto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PATRASSO

Significato/Curiosita : Il golfo greco della battaglia di ixpanto

Antirion (che collega per mare patrasso ad antino) museo archeologico teatro apollon (teatro moderno di patrasso) patrasso è stata la capitale europea della... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Il golfo greco della battaglia di Ixpanto : golfo; greco; della; battaglia; ixpanto; La città sul golfo di Napoli in cui nacque Tasso; Un piccolo golfo ; Sbocca nel golfo di Salerno; Vivono nel golfo di Napoli; Il golfo del Tirreno con Maratea; La diciottesima lettera dell alfabeto greco ; Il celebre filosofo greco di Efeso; Quello greco vale circa 3 14; Monte greco sacro ad Apollo e sede delle Muse; Località messinese con un noto teatro greco ; Un grande della finanza; Antica città della Giordania; Lo è la minestra appena scodella ta; La statistica della popolazione; La cerniera della gamba; Una battaglia come quella di Lepanto; Una storica battaglia del 1848; Il duca di Paliano che partecipò alla battaglia di Lepanto; Uomo che scende in battaglia ; Nella battaglia navale è meno grave di affondato;

Cerca altre Definizioni