Dorme nell ovile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dorme nell ovile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PECORA

Significato/Curiosita : Dorme nell ovile

Giocattolo di tom. successivamente kate vola in australia dove, mentre dorme in un ovile, viene scoperta da un agricoltore di nome ray mullen. presentandosi... Disambiguazione – "pecora" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi pecora (disambigua). disambiguazione – "montone" rimanda qui. se stai... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Dorme nell ovile : dorme; nell; ovile; Addorme ntava il paziente; Un noto proverbio: chi dorme pesci; dorme sotto i ponti della Senna; dorme raggomitolato; Disturbano chi dorme ; Il mondo ne ebbe sette nell antichità; Abita nell a capitale egiziana; Si controllano nell e diete; La provincia con Maranell o; Si ripetono nell e soluzioni; Le ospita l ovile ; Come la fiera nascosta in fondo al covile ; Sermone vescovile ; Verso nell ovile ; Risuonano nell ovile ;

Cerca altre Definizioni