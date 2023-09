Decine e decine di secoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Decine e decine di secoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MILLENNI

Significato/Curiosita : Decine e decine di secoli

decín (in tedesco tetschen-bodenbach) è una città della repubblica ceca, capoluogo del distretto omonimo, nella regione di ústí nad labem. la città di... Einaudi editore. «i millenni danno al lettore la sensazione di leggere un classico con piacere vero» (giulio einaudi) i millenni sono una collana editoriale... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Decine e decine di secoli : decine; decine; secoli; All incirca due decine di unità; Parecchie decine ; Tra le decine e le migliaia; Decenni... a decine ; Fra le decine e le migliaia; All incirca due decine di unità; Parecchie decine ; Tra le decine e le migliaia; Decenni... a decine ; Fra le decine e le migliaia; L anniversario che si festeggia dopo due secoli ; Come molte chiese europee tra i secoli XII e XV; Movimento filosofico e religioso dei secoli II-IV dC; Molti secoli fa erano destinate alle sepolture; Periodi di dieci secoli ;

