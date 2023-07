All incirca due decine di unità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: All incirca due decine di unità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : VENTINA

Significato/Curiosita : All incirca due decine di unita

Paracadutisti e una decina di brigate (due di artiglieria, due motorizzate, una missilistica, quattro della difesa aerea ed una di forze speciali). distretto... Convenzioni di wikipedia. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. la ventina è una delle più famose piste di sci del matterhorn ski paradise. la pista... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : All incirca due decine di unità : incirca; decine; unità; Grosso modo all incirca : a occhio e; Grosso modo all incirca ; All incirca 99 o 101: un __; Corrisponde all incirca alla provincia di Avellino; Lo sono all incirca la metà dei figli; Parecchie decine ; Tra le decine e le migliaia; Decenni... a decine ; Fra le decine e le migliaia; Circa dieci decine ; unità che misurava la pressione; L unità di peso usata per l affettato; Costituiscono l unità centrale di elaborazione dei PC; unità di misura informatica; Un unità di misura elettrica;

Cerca altre Definizioni