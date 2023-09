Affini analoghi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Affini analoghi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : OMOGENEI

Significato/Curiosita : Affini analoghi

Sottospazi affini possono quindi non intersecarsi ed essere ad esempio paralleli. questa maggiore libertà ha però una controparte: per i sottospazi affini non... {\displaystyle k=1} si parla di funzioni linearmente omogenee. le funzioni omogenee (in particolare i polinomi omogenei) sono fondamentali in geometria algebrica...