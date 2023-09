Sporche di poltiglia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sporche di poltiglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INFANGATE

Significato/Curiosita : Sporche di poltiglia

Agricoltura soprattutto per neutralizzare l'acidità del solfato di rame e ottenere la famosa poltiglia bordolese che ha salvato la viticoltura nel mondo. tale... Leonardo che "prima si lascia pigliare dai cacciatori che voler fuggire nell'infangata tana, per non maculare la sua gentilezza", cioè il mantello bianco)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 settembre 2023

sporche sudicie; Jean-Paul : scrisse Le mani sporche ; Scrisse Le mani sporche ; Si usa per pulire dita molto sporche : pasta __; Pulite o sporche in un gioco di carte simile al burraco; poltiglia di patate; La poltiglia che inzacchera; Ridotte in poltiglia ;

