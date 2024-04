La Soluzione ♚ La regione che è unita all Emilia

La definizione e la soluzione di 7 lettere: La regione che è unita all Emilia. ROMAGNA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su la regione che e unita all emilia: La Romagna (Rumâgna in romagnolo, Romanula o Romandiola in lingua latina) è una regione storica, geografica e linguistica dell'Italia settentrionale, nota in passato anche come le Romagne, che per quasi la sua totalità forma insieme all'Emilia la regione amministrativa dell'Emilia-Romagna. Dal punto di vista geografico, appartengono alla Romagna, oltre alle tre province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, anche una parte della città metropolitana di Bologna (il circondario di Imola), alcune aree della provincia di Pesaro e Urbino (nelle Marche), parte della città metropolitana di Firenze e alcuni territori della provincia di Arezzo compreso l'exclave di Ca' Raffaello (in Toscana), oltre alla intera Repubblica di San Marino.

Altre Definizioni con romagna; regione; unita; emilia;