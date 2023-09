Quella caustica si usa per produrre certi saponi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella caustica si usa per produrre certi saponi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : POTASSA

Significato/Curiosita : Quella caustica si usa per produrre certi saponi

per la presenza di gossipolo. l'olio di semi di cotone era utilizzato per produrre candele e saponi, ma veniva anche fraudolentamente utilizzato per adulterare... Il potassio (dal latino scientifico potassium, derivante a sua volta da potassa) è l'elemento chimico di numero atomico 19. il suo simbolo è k e deriva... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 settembre 2023

