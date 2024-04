La definizione e la soluzione di 6 lettere: Un modo di guardare. STORTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

storto m sing

che non è dritto, lineare, bene eretto, nella forma o nella posizione (senso figurato) di persona che ha dei comportamenti strani certo che tu sei un po' storto ! (per estensione) (senso figurato) (spregiativo) "maldestro"

Voce verbale

storto

participio passato maschile singolare di storcere

Sillabazione

stòr | to

Pronuncia

IPA: /'strto/

Etimologia / Derivazione

dal latino extortus

Citazione

Sinonimi

contorto

(di oggetto) deformato, curvo, distorto, piegato, incurvato, obliquo, arricciato

deformato, curvo, distorto, piegato, incurvato, obliquo, arricciato inclinato, pendente, sghembo, sbilenco, sinuoso, tortuoso, sbieco, irregolare

( senso figurato ) (di oggetto) deforme, malfatto, malformato, rachitico, rattrappito, gobbo, sciancato, storpio

deforme, malfatto, malformato, rachitico, rattrappito, gobbo, sciancato, storpio ( senso figurato ) sbagliato, errato, erroneo, fallace, aberrante

sbagliato, errato, erroneo, fallace, aberrante ( familiare ) sfavorevole, avverso, sfortunato

sfavorevole, avverso, sfortunato (di arto) slogato, lussato

slogato, lussato (di individuo) matto, fuori di testa

matto, fuori di testa ( senso figurato ) (di concetto balzano, bislacco, errato, falso, sbagliato

balzano, bislacco, errato, falso, sbagliato (senso figurato) (di sguardo) bieco, malvagio, minaccioso, ostile, torvo

Contrari

(di oggetto) diritto, lineare, raddrizzato, rettilineo, retto, dritto

diritto, lineare, raddrizzato, rettilineo, retto, dritto ben fatto, dritto, eretto, vigoroso

esatto, giusto, vero

benigno, diretto, franco, sereno

( familiare ) favorevole, positivo, fortunato

favorevole, positivo, fortunato retto

Parole derivate

beccostorto, storta, stortare, stortezza

Proverbi e modi di dire