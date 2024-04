La Soluzione ♚ Liquido sciropposo La definizione e la soluzione di 7 lettere: Liquido sciropposo. MELASSA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su liquido sciropposo: La melassa è il prodotto derivato dalla lavorazione meccanica (macinatura e centrifugazione) e cristallizzazione per riscaldamento degli zuccheri estratti dalla spremitura di canne o di barbabietole da zucchero. Risulta un liquido bruno e viscoso, che somiglia al miele; infatti, il termine melassa deriva dal portoghese melaço, che a sua volta deriva dal latino mel e quindi dal greco mèli, µ, che significa miele. Altre Definizioni con melassa; liquido; sciropposo; Da essa si ricava rum; Maneggia molto liquido; Fango liquido; Un liquido che disseta; Cerca altre soluzioni cruciverba

MELASSA

