La Soluzione ♚ Il dio dei venti La definizione e la soluzione di 4 lettere: Il dio dei venti. EOLO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Il dio dei venti: Stagionale dei venti, come evidenziato dalla torre dei venti ad atene. gli dei greci dei venti trovano corrispondenza con le divinità romane. fujin è il dio del... Eolo (in greco antico: , Aiolos) è un personaggio della mitologia greca, le cui vicende variano notevolmente a seconda dei mitografi che le raccontano. Secondo l'Odissea è il re dei venti e incontra Ulisse in un celebre episodio del poema omerico, ma altri mitografi (in particolare Igino) non fanno alcun cenno a questo suo potere, tanto che non vi è accordo nemmeno sul fatto che si tratti di un unico personaggio, oppure di due (o ...

EOLO

