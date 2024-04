La Soluzione ♚ Contrassegnati La definizione e la soluzione di 7 lettere: Contrassegnati. MARCATI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su contrassegnati: Per scintigrafia con granulociti marcati (indicata anche come scintigrafia con leucociti marcati) si intende un esame diagnostico di medicina nucleare utilizzato per cercare sedi di infezione nell'organismo. Ciò è possibile mediante la marcatura dei granulociti neutrofili del paziente con un radioisotopo. Queste cellule, dirigendosi nel siti infetti, ne permetteranno la localizzazione mediante gamma camera. Questo esame è usato anche nella valutazione della risposta alle terapie antibiotiche e nel valutare estensione ed intensità dei fenomeni infettivi. Altre Definizioni con marcati; contrassegnati; Contrassegnati con una cifra; Contrassegnati a fuoco; Cerca altre soluzioni cruciverba

MARCATI

La soluzione verificata di 7 lettere per risolvere 'Contrassegnati' è MARCATI.