La Soluzione ♚ Monrovia ne è la capitale La definizione e la soluzione di 7 lettere: Monrovia ne è la capitale. LIBERIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su monrovia ne e la capitale: La Liberia, ufficialmente Repubblica di Liberia, è uno Stato dell'Africa occidentale, confinante a nord con Sierra Leone e Guinea, e a est con la Costa d'Avorio. Tra la fine del XX secolo e l'inizio del XXI, la Liberia è stata afflitta da due guerre civili (1989–1996 e 1999–2003) che hanno reso profughi centinaia di migliaia di cittadini e ne hanno distrutto l'economia. La sua capitale è Monrovia. Altre Definizioni con liberia; monrovia; capitale; La storia e la civiltà della nostra capitale; Gli Egiziani della capitale; Gestisce i tram e i bus della capitale;

