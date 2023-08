Un uomo eccezionale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un uomo eccezionale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : EROE

Significato/Curiosità : Un uomo eccezionale

Un uomo eccezionale, spesso chiamato "eroe", è colui che si distingue per il suo coraggio, la dedizione e l'azione straordinaria a vantaggio degli altri o di una causa. Gli eroi possono emergere in situazioni di pericolo, crisi o sfide, dimostrando altruismo e determinazione. La loro influenza può ispirare e cambiare la vita delle persone, contribuendo alla società e alla comunità in modi significativi. Gli eroi possono essere soccorritori in situazioni di emergenza, difensori dei diritti umani, innovatori che promuovono il progresso o chiunque agisca con integrità e empatia. Sono esempi viventi di virtù straordinarie che incanalano il potenziale umano per il bene comune.

