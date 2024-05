La Soluzione ♚ È una grande produttrice di trucioli La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : PIALLA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. PIALLA

Significato della soluzione per: E una grande produttrice di trucioli La pialla è un utensile per la lavorazione del legno usato per lisciare oppure spianare una superficie Italiano: Sostantivo: pialla ( approfondimento) f (pl.: pialle) . (falegnameria) attrezzo usato per rendere piani o ridurre lo spessore o levigare assi e parti in legno; è costituito, in genere, da un parallelepipedo in legno con infissa una lama affilata che, sporgendo dalla suola della pialla secondo un angolo di spoglia prefissato, asporta parti del legno (truciolo). Sillabazione: pial | la.

