Trema per un nonnulla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Trema per un nonnulla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FIFONE - FOGLIA

"Trema per un nonnulla" o "fifone" è un'espressione che descrive una persona eccessivamente paurosa o facilmente spaventabile. Questa persona reagisce con timore e ansia anche di fronte a situazioni o minacce insignificanti. L'aggettivo "fifone" suggerisce una mancanza di coraggio e determinazione nell'affrontare le sfide o le difficoltà. Questo atteggiamento può limitare le opportunità di crescita personale e professionale, poiché la paura e l'insicurezza possono ostacolare la presa di decisioni e l'assunzione di rischi. È importante sviluppare una mentalità più sicura e resiliente per affrontare le sfide con maggiore sicurezza e fiducia.

