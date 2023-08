Scatta per un nonnulla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scatta per un nonnulla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : IROSO - IRASCIBILE - NERVOSO



"Scatta per un nonnulla" è un'espressione che descrive una persona che reagisce in modo eccessivo o irrazionale a situazioni apparentemente insignificanti. Essa implica una predisposizione a irritarsi o ad arrabbiarsi rapidamente, spesso senza una ragione valida. Un individuo "iroso" è caratterizzato da un'irritabilità costante e da un temperamento infiammabile. Questa qualità può influenzare le relazioni e la percezione degli altri. Entrambi i concetti mettono in luce la sfida di gestire le emozioni in modo equilibrato e dimostrano come la reazione eccessiva possa portare a tensioni e incomprensioni.

