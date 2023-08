Terrazzino coperto nell interno di una chiesa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Terrazzino coperto nell interno di una chiesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CORETTO

Significato/Curiosita : Terrazzino coperto nell interno di una chiesa

Mezzogiorno del 28 gennaio in un terrazzino esterno del ponte 8, a poppa, in una sorta di intercapedine tra il lato di dritta della nave (cabine numero... Convenzioni di wikipedia. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. il coretto è lo spazio, di solito sopraelevato, che in alcune chiese si affaccia sugli... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

