La statua d una divinità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La statua d una divinità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SIMULACRO

Un simulacro è la rappresentazione artistica o tridimensionale di una divinità, un essere sacro o un oggetto venerato. Può essere scolpito, modellato o creato attraverso diverse tecniche artistiche. Queste rappresentazioni svolgono un ruolo significativo nelle pratiche religiose, culturali e spirituali di molte società. I simulacri fungono da punti focali di venerazione, consentendo alle persone di connettersi con il sacro e di esprimere devozione. Possono essere collocati in luoghi di culto o in spazi pubblici, diventando icone tangibili delle credenze e delle tradizioni di una comunità. Il simulacro incarna l'essenza spirituale dell'oggetto o dell'entità che rappresenta, consolidando il legame tra l'umano e il divino.

