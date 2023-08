Lo sono le recluse - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono le recluse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : REE

Significato/Curiosità : Lo sono le recluse

Le "recluse" o "ree" sono individui che sono stati condannati per aver commesso reati, e quindi sono privati della loro libertà e detenuti in istituti penitenziari o carceri. Questi individui sono sottoposti a un sistema di giustizia penale che prevede la punizione e la rieducazione. Le ragioni delle loro condanne possono variare da crimini violenti a reati finanziari o contro la società. La detenzione mira a garantire la sicurezza pubblica, punire il comportamento criminale e, in alcuni casi, offrire opportunità di riabilitazione. La gestione dei detenuti è un aspetto cruciale della società moderna che cerca di bilanciare la punizione con il trattamento correttivo.

