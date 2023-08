Sistema simile all ABS - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sistema simile all ABS. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ESP

Significato/Curiosità : Sistema simile all ABS

Un sistema simile all'ABS (Anti-lock Braking System) o all'ESP (Electronic Stability Program) è un meccanismo di sicurezza avanzato che mira a migliorare la stabilità e il controllo dei veicoli durante situazioni di frenata o manovra improvvisa. Come l'ABS evita il bloccaggio delle ruote durante la frenata, riducendo la distanza di frenata e mantenendo la direzionalità, l'ESP agisce per prevenire la perdita di controllo in curve o situazioni scivolose regolando la distribuzione della potenza alle ruote. Questi sistemi aumentano la sicurezza stradale, migliorando la gestione del veicolo e riducendo il rischio di incidenti legati alla frenata e alla trazione.

