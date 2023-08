Servono per fare i graticci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Servono per fare i graticci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CANNE

I "graticci" sono strumenti composti da materiali intrecciati, come legno o metallo, che vengono utilizzati per sostenere piante rampicanti, come viti o fiori. Le "canne" sono steli rigidi e sottili, spesso di bambù, utilizzati anch'essi per sostenere piante e permettere loro di crescere in modo strutturato. Entrambi i metodi servono a guidare la crescita delle piante in modo ordinato, facilitando l'esposizione alla luce solare e l'areazione. I graticci solitamente offrono un supporto a rete o a griglia, mentre le canne vengono inserite nel terreno vicino alle piante per fungere da supporto verticale. Sia i graticci che le canne sono strumenti essenziali per i giardinieri nel coltivare piante che richiedono sostegno durante la crescita.

