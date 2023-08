Seme aromatico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Seme aromatico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ANICE

Significato/Curiosita : Seme aromatico

Armellina, o più raramente usato al plurale armelline, è il seme all'interno del nocciolo dell'albicocca e della pesca. viene usato in gastronomia per... Sotto il generico nome di anice si raggruppano piante che non hanno in realtà parentele botaniche. le piante sono accomunate dall'aroma dei loro semi...