Un liquore aromatico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un liquore aromatico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : GIN

Significato/Curiosita : Un liquore aromatico

L'amaretto è un liquore aromatico a base di erbe e mandorle amare e altri ingredienti come ciliegie, prugne, cacao, erbe diverse e zucchero. il più noto... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi gin. il gin è una bevanda alcolica, solitamente incolore, ottenuta per distillazione di un... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Un liquore aromatico : liquore; aromatico; liquore per babà; Il liquore nel ripieno dei cuneesi; Un liquore che in genere non si beve da solo; Noto liquore abruzzese; liquore inglese; Arbusti dall odore aromatico ; Un arbusto aromatico ; Gewurz __, vino aromatico dell Alto Adige; Gewürz vino aromatico ; Biscotto aromatico ;

Cerca altre Definizioni