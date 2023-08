Ha lo scettro e la corona - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha lo scettro e la corona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MONARCA

Significato/Curiosita : Ha lo scettro e la corona

lo scettro è un bastone cerimoniale riccamente decorato, simbolo di un'autorità sovrana. il termine deriva dal greco antico spt skptron e dal latino... Gilgamesh è comunque il monarca che rimane fra le più antiche, leggendarie figure del passato a cavallo fra storia e mitologia. il monarca rimane una figura... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Ha lo scettro e la corona : scettro; corona; Impugnava lo scettro ; Si esibiva con uno scettro ; Dio egizio rappresentato con scettro e flagello; Decorazione per la testa simile a una corona ; corona di foglie e fiori; Confinamento in tempi di corona virus ing; La corona del conte; Cognome dell incorona to re d Italia nel 1805;

