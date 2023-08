Le Risorse Umane per i manager - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le Risorse Umane per i manager. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : HR

Significato/Curiosita : Le risorse umane per i manager

Delle risorse umane (in ebraico , shliuto shel ha'memuneh al mash'abey enosh; in inglese: the human resources manager) è... .hr è il dominio di primo livello nazionale assegnato alla croazia. nel 2017 è stata superata la soglia dei 100 000 domini registrati. ^ (en) croatian... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

