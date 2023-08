È rinomato per i cedri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È rinomato per i cedri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LIBANO

Significato/Curiosita : E rinomato per i cedri

Lago di gaiano, lungo non più di 200 metri e largo 100, molto rinomato per la pesca al luccio. l'abitato e il territorio circostante non presentano sopravvivenze... Altri significati, vedi libano (disambigua). coordinate: 33°50'n 35°46'e / 33.833333°n 35.766667°e33.833333; 35.766667 il libano (in arabo , lubnan)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : È rinomato per i cedri : rinomato; cedri; rinomato vino spagnolo; Un rinomato centro sciistico della Val d Aosta; rinomato consorzio agricolo del Trentino; Un rinomato centro cardiologico milanese; _ Cracco, rinomato chef; Comune nella Riviera dei cedri con la Torre Talao; Località calabrese della Riviera dei cedri ; La capitale del Paese dei cedri ;

