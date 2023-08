Regnarono in Sicilia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Regnarono in Sicilia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ANGIOINI - ARAGONESI

Significato/Curiosita : Regnarono in sicilia

Voce principale: storia della sicilia. il dominio islamico sulla sicilia (iqilliyya) iniziò con lo sbarco a capo granitola presso campobello di mazara... Gli angioini governarono la provenza, la lorena, la polonia e l'ungheria. lo stesso argomento in dettaglio: sovrani di napoli § francesi, angioini (1282-1442)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

