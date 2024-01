La Soluzione ♚ Dominavano in Sicilia all epoca dei Vespri

La definizione e la soluzione di: Dominavano in Sicilia all epoca dei Vespri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Dominavano in sicilia all epoca dei vespri: Nel 1282, in seguito alla rivolta dei vespri siciliani (causati anche dalla stabilizzazione ufficiale della capitale del regno di sicilia a napoli),... Curiosità su: Nel 1282, in seguito alla rivolta dei vespri siciliani (causati anche dalla stabilizzazione ufficiale della capitale del regno di sicilia a napoli),... Angioini è l'appellativo dato a due distinte dinastie medievali cadette dei Capetingi, accomunate dall'aver avuto la titolarità sulla Contea, poi Ducato, di Angiò, una provincia occidentale della Francia. La contea di Angiò passò alla Corona di Francia con Filippo Augusto nel 1205, dopo che questi la sottrasse ai Plantageneti. Nel 1246 re Luigi IX il Santo la diede in feudo al fratello Carlo I d'Angiò, che diede origine ad una seconda dinastia di conti e poi duchi d'Angiò, propriamente detti Angioini. Nel 1282 Carlo I fu incoronato re di Sicilia. Da quel momento le varie diramazioni della dinastia, grazie a diversi matrimoni, riuscirono ad estendere la loro influenza su buona parte dell'Europa: oltre ai regni di Napoli e, brevemente, quello di Sicilia, gli Angioini governarono la Provenza, la Lorena, la Polonia e l'Ungheria. Italiano Aggettivo, forma flessa angioini m pl (storia) plurale di angioino (geogafia) plurale di angioino Sostantivo, forma flessa angioini m pl (storia) plurale di angioino (geogafia) plurale di angioino Sillabazione an | gio | ì | ni Etimologia / Derivazione vedi angioino

Altre risposte : angioini; dominavano; sicilia; epoca; vespri;