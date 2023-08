Promessa fatta a Dio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Promessa fatta a Dio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : VOTO

Significato/Curiosità : Promessa fatta a Dio

Una promessa fatta a Dio o un voto è un impegno solenne e sacro, in cui una persona si lega moralmente a compiere un'azione specifica o a astenersi da qualcosa, come espressione di devozione, gratitudine o speranza. Questo atto coinvolge la sfera spirituale e richiede un rispetto profondo per l'impegno preso. Le promesse a Dio sono presenti in molte tradizioni religiose e possono variare da piccoli gesti di devozione a sacrifici significativi. Spesso rappresentano un legame personale con il divino e riflettono l'intento di onorare valori spirituali attraverso l'adempimento del voto.

Altre risposte alla domanda : Promessa fatta a Dio : promessa; fatta; Lo è ogni promessa ; La Terra promessa ; Titolo che incorpora una promessa di pagamento; Garanzia o promessa ; Naomi nel cast del film La promessa dell assassino; Si suol dire che non fu fatta in un giorno; Donna soddisfatta ; Per Aristotele indica la sostanza di cui è fatta una cosa; Disfatta sconfitta clamorosa; L effetto di un azione che si ritorce su chi l ha fatta ;

