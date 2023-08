Il piano per raggiungere uno scopo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il piano per raggiungere uno scopo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : STRATEGIA

Significato/Curiosita : Il piano per raggiungere uno scopo

È un piano d'azione di lungo termine usato per impostare e coordinare azioni tese al raggiungimento di uno scopo od obiettivo predeterminato. il concetto... È univoca e/o il cui esito è incerto. la parola strategia deriva dal termine greco antico strategia (stata) che vuol dire "arte del condottiero dell'esercito"... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

