Mutano oche in cuoche

Sara Verdi | 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 2 lettere per la definizione 'Mutano oche in cuoche' è 'Cu'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CU

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Mutano oche in cuoche
  • Risposta: CU
  • Lunghezza: 2 lettere
  • Schema parole: 2
  • Vocali: 1
  • Consonanti: 1
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    CU
  • Inizia con: C
  • Finisce con: U
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Mutano oche in cuoche: risposta da 2 lettere

In presenza della definizione "Mutano oche in cuoche", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Cu. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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