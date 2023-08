Museo che raccoglie film - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Museo che raccoglie film. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CINETECA

Significato/Curiosità : Museo che raccoglie film

Una cineteca è un museo o un'istituzione dedicata alla conservazione, alla catalogazione e alla diffusione di opere cinematografiche. Questi luoghi sono custodi di una vasta gamma di film provenienti da diverse epoche, generi e paesi. Le cineteche svolgono un ruolo cruciale nella preservazione della storia cinematografica, proteggendo pellicole da deterioramento e obsolescenza tecnologica. Oltre alla conservazione, le cineteche promuovono la conoscenza del cinema attraverso proiezioni, mostre ed eventi speciali, consentendo al pubblico di esplorare l'arte e l'evoluzione del cinema nel corso del tempo. Sono spazi di apprendimento, intrattenimento e preservazione culturale.

Altre risposte alla domanda : Museo che raccoglie film : museo; raccoglie; film; Il museo con le due Maja; I personaggi del museo Madame Tussauds di Londra; Il museo della pittura; Lo è un pezzo da museo ; museo di mezzi bellici; Spargere per raccoglie re; Li raccoglie il Guinness dei primati ing; Strumento per raccoglie re piccoli animali o pesci; Trarre raccoglie re; Lo raccoglie chi accetta la sfida; I film con disegni animati; Serie di film di spionaggio con Tom Cruise; L orco verde dei film animati; Una serie di film d azione con Tom Cruis; In certi film se ne attende l arrivo;

Cerca altre Definizioni