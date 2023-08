Un mostro come Medusa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un mostro come Medusa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GORGONE

Significato/Curiosita : Un mostro come medusa

medusa (in greco antico: µdsa, médusa, che vuol dire "protettrice", "guardiana", da µd, médo, "proteggere") è una figura della mitologia greca.... gorgone e gorgoni, in enciclopedia italiana, istituto dell'enciclopedia italiana, 1933. gòrgone o gorgóne, su sapere.it, de agostini. (en) gorgoni, su... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

