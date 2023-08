Un massiccio acquisto in Borsa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un massiccio acquisto in Borsa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : OPA

Significato/Curiosita : Un massiccio acquisto in borsa

in campo ottico. alla fine del 2016 la luxottica ha acquisito completamente il gruppo salmoiraghi & viganò facendo seguito a un precedente acquisto di... Disambiguazione – "opa" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi opa (disambigua). per offerta pubblica di acquisto o opa, in inglese tender... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Un massiccio acquisto in Borsa : massiccio; acquisto; borsa; Il massiccio delle Prealpi venete con monte Palon; Formaggio vaccino francese del massiccio Centrale; massiccio himalayano con un famoso Santuario; massiccio montuoso svizzero; Il più alto massiccio sardo; Tipo di acquisto in Borsa; Equivalente in denaro da pagare per un acquisto ; Un acquisto in Borsa; Massiccio acquisto in Borsa; Giudizio, recensione post acquisto online ing; Una borsa con scritte pubblicitarie; Uno celebre fu quello della borsa di New York nell ottobre del 1929; Si scambiano in borsa ; Una piccola borsa che si porta sulle spalle; Se sono di borsa non sono patogeni;

Cerca altre Definizioni