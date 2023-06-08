Alcolico che segue il dessert

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Alcolico che segue il dessert' è 'Digestivo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DIGESTIVO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Alcolico che segue il dessert" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Alcolico che segue il dessert". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Digestivo? Un liquido che si consuma dopo aver terminato il pasto per favorire la digestione e spesso ha un sapore dolce o aromatico. Viene scelto per accompagnare dolci o per rilassare lo stomaco. Questo tipo di bevanda è comunemente servito in piccole quantità e può essere a base di erbe, frutta o distillati. È una tradizione diffusa in molte culture come momento di relax e conclude piacevolmente il pasto.

Quando la definizione "Alcolico che segue il dessert" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Alcolico che segue il dessert" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Digestivo:

D Domodossola I Imola G Genova E Empoli S Savona T Torino I Imola V Venezia O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Alcolico che segue il dessert" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

