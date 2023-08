Se li leccano i gatti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se li leccano i gatti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : BAFFI

Significato/Curiosita : Se li leccano i gatti

gatti è riservata a quelli che si conoscono intimamente. si leccano per scambiarsi l'odore e per depositare sull'altro dei feromoni calmanti. i gatti... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi baffi (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento anatomia non cita le fonti necessarie...