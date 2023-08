Li perseguitano i gatti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Li perseguitano i gatti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RATTI

Significato/Curiosita : Li perseguitano i gatti

Maschi si comportano in questa maniera. infatti, negli zoo, i vecchi maschi perseguitano, a volte, i giovani, tanto da doverli isolare in gabbie separate. in... Pio xi (in latino: pius pp. xi, nato ambrogio damiano achille ratti; desio, 31 maggio 1857 – città del vaticano, 10 febbraio 1939) è stato il 259º vescovo...