Soluzione 8 lettere : GASTRICA

Significato/Curiosità : La lavanda degli intossicati

La "lavanda degli intossicati", nota anche come lavanda gastrica, è un metodo terapeutico che coinvolge l'induzione del vomito come rimedio per l'avvelenamento o l'ingestione accidentale di sostanze nocive. Tuttavia, questa pratica è considerata obsoleta e rischiosa, poiché il vomito autoindotto può causare danni all'esofago, agli denti e all'equilibrio elettrolitico. In caso di intossicazione, è fondamentale rivolgersi immediatamente a un medico o a un centro antiveleni. Gli approcci moderni per il trattamento delle intossicazioni includono il supporto medico professionale, l'assunzione di carbone attivo e l'uso di farmaci specifici per il caso, piuttosto che ricorrere a metodi potenzialmente dannosi come la "lavanda degli intossicati".

