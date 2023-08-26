Una lavanda che si effettua in ospedale

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Una lavanda che si effettua in ospedale' è 'Gastrica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GASTRICA

Perché la soluzione è Gastrica? La lavanda gastrica è una procedura medica eseguita in ospedale per eliminare sostanze nocive dallo stomaco. Si utilizza principalmente in casi di avvelenamento o overdose, permettendo di rimuovere rapidamente i tossici prima che vengano assorbiti nell'organismo. Questa procedura prevede l'inserimento di un sondino attraverso la bocca o il naso fino allo stomaco, da cui si svuota il contenuto. La sua applicazione richiede competenza e deve essere effettuata sotto stretto controllo medico.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una lavanda che si effettua in ospedale". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Una lavanda che si effettua in ospedale nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Gastrica

Quando la definizione "Una lavanda che si effettua in ospedale" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una lavanda che si effettua in ospedale" conferma che la soluzione 'Gastrica' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Gastrica

G Genova A Ancona S Savona T Torino R Roma I Imola C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una lavanda che si effettua in ospedale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Gastrica' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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