Lasciata in asso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lasciata in asso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PIANTATA

Significato/Curiosità : Lasciata in asso

Essere "lasciati in asso" o "piantati" rappresenta l'atto di essere abbandonati o traditi da qualcuno, spesso in situazioni personali o relazionali. Questa espressione riflette un sentimento di delusione, abbandono e frustrazione che si prova quando le aspettative vengono disattese o quando si viene lasciati senza alcun supporto o spiegazione. L'immagine dell'"asso" o della "pianta" che resta solo rappresenta un senso di isolamento e solitudine. Questo termine viene spesso usato per descrivere situazioni in cui ci si sente improvvisamente privi di sostegno o affetto da parte di qualcuno che in precedenza sembrava affidabile.

