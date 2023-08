Un guasto da cantiere navale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un guasto da cantiere navale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : AVARIA

Significato/Curiosita : Un guasto da cantiere navale

Immsi. la rodriquez cantieri navali era stata fondata nel 1887 per opera di leopoldo rodriquez, che attrezzò un piccolo cantiere navale nella città di messina... Medesima distinzione scolastica in avaria comune (o generale, o grossa) e avaria particolare (o avaria semplice). l'avaria particolare è quella derivante... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

