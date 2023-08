Grand in Arizona - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grand in Arizona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CANYON

Significato/Curiosità : Grand in Arizona

Il "Grand Canyon" è un'iconica meraviglia naturale situata nello stato dell'Arizona, negli Stati Uniti. Questo maestoso canyon è stato scavato dal fiume Colorado nel corso di milioni di anni e rappresenta una delle formazioni geologiche più spettacolari al mondo. Le sue immense pareti rocciose stratificate dipinte dai colori del tempo creano un panorama straordinario. Il Grand Canyon è un importante sito turistico e una destinazione per gli amanti dell'outdoor, offrendo opportunità per escursioni, campeggio e ammirazione della sua vastità. La maestosità e la bellezza di questo canyon sono testimoni di millenni di cambiamenti geologici e una dimostrazione della potenza della natura.

