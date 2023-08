Il Governo può chiederla alle Camere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Governo può chiederla alle Camere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FIDUCIA

Significato/Curiosita : Il governo puo chiederla alle camere

Programma di governo del governo berlusconi iv dal 1º marzo 2010 al 16 novembre 2011, ed è infine stata rieletta in parlamento nel 2013 con il popolo della... Sentimento morale che permea l'ordine sociale almeno tre tipi di fiducia: la fiducia sistemica o istituzionale, ossia quella che gli attori sociali ripongono... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Il Governo può chiederla alle Camere : governo; chiederla; alle; camere; Il governo l ha a Roma; È propria d un governo sull orlo della crisi; Grande coalizione oppure governo di larghe; Vi ha sede il governo keniano; Il capo del governo italiano Presidente del; Non si dovrebbe chiederla a una signora; Può chiederla la Polizia Stradale; Il galle ggiante del naufrago; Sono simili alle seppie; Riparavano dalle frecce; Valle della Savoia con Modane; Un grosso rapace dalle piume color ruggine; Un cartello che avverte della presenza di telecamere ; Un manifesto per la camere tta; La camere tta del frate; Fotocamere made in Japan; Le camere tte delle navi;

Cerca altre Definizioni