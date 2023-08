La geografia del cielo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La geografia del cielo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : ASTRONOMIA

Significato/Curiosità : La geografia del cielo

L'astronomia è la disciplina scientifica che studia gli oggetti celesti, la loro distribuzione, movimento e interazioni nel cosmo. Questa scienza abbraccia l'analisi della geografia del cielo, inclusi i pianeti, le stelle, le galassie e altri fenomeni astronomici. L'astronomia esplora la composizione, l'evoluzione e i meccanismi fisici che governano l'universo, portando a una comprensione più profonda delle leggi fondamentali della natura. Gli astronomi utilizzano telescopi e strumenti avanzati per osservare e analizzare il cielo, contribuendo alla scoperta di nuovi pianeti, stelle, buchi neri e altre entità cosmiche. L'astronomia affascina e ispira l'umanità da millenni, svelando i segreti dell'universo infinito.

Altre risposte alla domanda : La geografia del cielo : geografia; cielo; Il mappamondo di chi studia la geografia ; Si ripetono in geografia ; Greco che scrisse una geografia in 17 libri; Linea di longitudine in geografia ; Il ritorno del cielo azzurro; Guizzano in cielo ; L estremo limite fra terra e cielo ; Portata al settimo cielo ; cielo limpido e terso;

Cerca altre Definizioni